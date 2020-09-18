Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden 2 kişi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Covid-19 vakalarında artış gözlenilen Kastamonu'da 3 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İnebolu'nun Korupınar Köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Binnaz Karakoca, korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybetti. Binnaz Karakoca'nın cenazesi, Korupınar köyünde tedbir alınarak toprağa verildi.

İnebolu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören İnebolu'nun Yunus köyünden Kerime Çınar (70) ise, durumunun ağırlaşması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kerime Çınar, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerime Çınar, güvenlik önlemleri altında köyünde toprağa verilirken, Yunus Köyünde koronavirüsten vefat eden Kerime Çınar'ın ailesine ait 2 ev de karantinaya alındı.

Öte yandan Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekiplerince yapılan maske denetiminde uyarıları dikkate almayan 3 kişiye cezai işlem uyguladı. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayanlar da polis ekipleri tarafından uyarılırken, yanlarında olduğu halde maske takmayan üç kişiye ise 900'er lira para cezası kesildi. - KASTAMONU