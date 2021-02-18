Korona virüs tedbirlerine uymayan 43 kişiye ceza - Son Dakika

Kastamonu'da son bir haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası verildi.

Kastamonu'da korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 11-17 Şubat tarihlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 9, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 kişiye toplam 57 bin 383 lira idari ceza uygulandığı öğrenildi. - KASTAMONU