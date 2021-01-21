Son dakika haberleri | Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi
21.01.2021 16:31
Son dakika haber... Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14-20 Ocak'taki denetimlerde, maske takmayan 2, sosyal mesafe kurulana uymayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye toplam 51 bin 350 lira idari ceza verildiği bildirildi.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2 kişinin ise yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu kurula uymayan 1 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Son Dakika Vatandaşın döviz mevduatı 514 milyon dolar azalarak tarihi zirveden döndü Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi Ankara'da pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi