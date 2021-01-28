Son dakika haberleri... Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 98 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 98 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21-27 Ocak'taki denetimlerde, maske takmayan 23, sosyal mesafe kuralına uymayan 2, sigara yasağına riayet etmeyen 21 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye toplam 143 bin 763 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar için Valilikçe belirlenen yurtlarda kalan kişi bulunmadığı kaydedildi.