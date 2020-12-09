Son dakika haberleri! Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kastamonu'da, otele kaçak içki baskını
09.12.2020 16:41
Son dakika haberleri: KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 60 litre kaçak rakı ve 172 şişe kaçak viski ele geçirildi.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda, 60 litre kaçak rakı ve 172 şişe kaçak viski ele geçirildi.
Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesindeki otele ve işletme sahiplerinin evlerine operasyon düzenledi. Otelde ve evlerde yapılan aramalarda; 172 şişe kaçak viski, 60 litre kaçak rakı, 9 milimetre çapında 2 tabanca ile 42 tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi, gözaltına alındı.
Son Dakika Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği olaya el attı Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu