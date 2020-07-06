Son dakika haberleri: Kastamonu'da otomobil ile ATV çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan ATV aracının 70 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul'a gitmekte olan 61 ACJ 816 plakalı Volkswagen marka otomobil ile yine aynı yönde gitmekte olan ATV, Tosya ilçesi Aşağı Kayı köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ATV sürücüsü İhsan B. (70) ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan İhsan B., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU