Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

20.04.2022 10:07
Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.

Taşköprü ilçesi Tekke Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta Hasan E'ye ait 37 PN 382 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Tekke Mahallesi, Kastamonu, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
09:25 Destan yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
09:10 İslam Memiş'in dolar tahmini piyasayı alt üst edecek: Temmuzda 20 TL'yi aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement