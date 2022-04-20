Son dakika haberleri: Kastamonu'da park halindeki otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil, yangın sonucu zarar gördü.
Taşköprü ilçesi Tekke Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta Hasan E'ye ait 37 PN 382 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yanan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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