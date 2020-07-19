Son dakika haberleri: Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isterken yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.Y, E.Y. ve M.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.Y. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, dün İstanbul'dan gelen 3 kişinin bir iş yerinde sahte para ile alışveriş yaptığı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde sahte 15 bin lira ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.