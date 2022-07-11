Son dakika haberleri: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

11.07.2022 13:24
Son dakika haberleri: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 15'inci gününde devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 15'inci gününde devam ediyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede çalışma yürütülüyor.

Bakırcı'nın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

Ekipler, ?8 Temmuz'da girdikleri Ersizlerdere Kanyonu'ndaki çalışmalarını tamamladı ancak burada da Bakırcı'ya ait bir ize rastlanılamadı.

Çalışmalarda dronun yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından bölgeye getirilen arama köpeği "Ark" da kullanılıyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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