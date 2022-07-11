Ekipler, ?8 Temmuz'da girdikleri Ersizlerdere Kanyonu'ndaki çalışmalarını tamamladı ancak burada da Bakırcı'ya ait bir ize rastlanılamadı.

Bakırcı'nın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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