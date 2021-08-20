Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları 9 gündür haber alınamıyor.
Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması sürüyor.
Baba İbrahim Aydemir (46), AA muhabirine, su seviyesinin yükseldiğini gördüğünde çocuklarıyla birlikte kaçmak istediğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 9 gündür aranıyor - Son Dakika