Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar "sonik patlama"ya neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar "sonik patlama"ya neden oldu

14.05.2022 23:52

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ses hızını geçen askeri uçaklardan kaynaklanan patlama sesi duyuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ses hızını geçen askeri uçaklardan kaynaklanan patlama sesi duyuldu.

İlçede patlama sesi duyulması üzerine vatandaşlar sokağa çıkarak olayın nedenini anlamaya çalıştı.

Polis, itfaiye ve jandarma ekipleri de bölgede araştırma yaparak sesin nedenini bulmaya çalıştı, gelen ihbarları değerlendirdi. Yürütülen araştırma sonucunda bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, sesin iki F-16 uçağının bölgeden geçerken ses hızını aşması sonucu meydana gelen "sonik patlama" nedeniyle oluştuğunu belirtti.

İlçe sakinlerinden Alaattin Doboğlu, AA muhabirine, evde bulunduğu sırada iki patlama sesi duyduklarını belirterek, "Ne olduğunu anlayamadık. Çorum'un Kargı ilçesi, Kastamonu, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden de arayan arkadaşlar var. Oralardan da ses duyulmuş." dedi.

Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar sonik patlama ya neden oldu
Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar sonik patlama ya neden oldu
Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar sonik patlama ya neden oldu
Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar sonik patlama ya neden oldu

YORUMLAR
500
Tosya'da esrarengiz patlama sesi paniğe neden oldu Tosya'da esrarengiz patlama sesi paniğe neden oldu Son dakika haberleri | MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı' Son dakika haberleri | MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar 'sonik patlama'ya neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 00:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kastamonu'da ses hızını aşan askeri uçaklar "sonik patlama"ya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement