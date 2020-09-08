Son dakika haberleri: Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile araçtaki Binnaz Musluoğlu (45), Nuriye Tosun (64), Utku Arda Musluoğlu (10) ve Nurullah Bekir Tokat (10) yaralandı.

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