Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

30.03.2022 13:54
Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bozkurt ilçesinde R.K. isimli şahsa ait evde yapılan arama sonucunda 825 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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