KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

21.06.2022 16:37

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasında, Tosya ilçesi D-100 kara yolunda durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi.

Otobüsteki H.K. (52) ve B.T.G'nin (30) üzerinin ve dedektör köpek "Valör"ün desteğiyle eşyalarının arandığı bildirilen açıklamada, aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı aktarıldı.

Uyuşturucu imal ve ticareti yaparak vatandaşları zehirleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Kastamonu Jandarma Komutanlığınca Tosya'da yakalanan 2 kilogram metamfetaminin, bugüne kadar Karadeniz Bölgesi'nde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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