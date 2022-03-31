Son dakika haberleri! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

31.03.2022 15:53
Son dakika haberleri! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve satışını yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar eroin, afyon sakızı ve metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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