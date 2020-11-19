Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi

19.11.2020 15:30
Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi, System.String[]

Son dakika haberler: Covid-19 vak'alarının hızla arttığı kentte hastanelerde kapasiteyi doldurma aşamasına geldiklerini belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, artış oranlarının aynı hızla sürmesi halinde kriz halinin yaşanabileceğini söyledi.

Covid-19 vak'alarının hızla arttığı kentte hastanelerde kapasiteyi doldurma aşamasına geldiklerini belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, artış oranlarının aynı hızla sürmesi halinde kriz halinin yaşanabileceğini söyledi.

Toplum Sağlığı Merkezi'nde filyasyon ekipleri ile bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, sağlık çalışanlarına gösterdikleri üstün gayretten ötürü teşekkür etti. Kastamonu'da korona virüsle mücadele kapsamında maalesef geçen haftadan itibaren çok zorlu bir aşamaya yöneldiklerini söyleyen Vali Çakır, "Pandemi ile mücadele de vatandaşımızın kurallara uyma noktasındaki bazen bilinçli bazen bilinçsiz noksanlıklarını mecburen bir takım yasaklamalarla maalesef gidermek durumunda kaldık. Bunu yapmaya mecburduk çünkü bulaşma hızındaki artış maalesef böyle giderse belli bir dönem sonrasında içinden çıkılmaz hale gelecekti. Şu an için Allah'a çok şükür bu kahraman arkadaşlarımızın, doktorlarımızın ve tüm sağlık personelimizin büyük özverisi ile hastanelerimizde şu an kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Hastanede tedavisi gereken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmıyoruz ama bugün itibari ile kapasitemizi baya doldurma aşamasına geldik. Eğer bu artış oranları bu şekilde devam ederse ileri ki günlerde, ileri ki haftalarda kriz hali bizim açımızdan da söz konusu olabilir. Şu an için yönetiyoruz ama gerçekten zorlanarak yönetiyoruz. Arkadaşlarımızın üstün özverileri sayesinde yönetiyoruz" dedi.

"Müdahalelerimize rağmen vak'a sayılarımız artış gösteriyor"

Akraba ve komşu ziyaretlerinin bir süre yapılmamasını isteyen Vali Çakır, "Bu mücadele sadece sağlık ordusunun ya da bizim kolluk personellerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu yüke omuz veren öğretmenlerimizin, din görevlilerimizin, muhtarlarımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bu sürece katılan arkadaşlarımızın çabasıyla olacak bir hadise değil. Böyle olmadığını da gördük. Bakın bütün alanlardaki yakın takibimize, müdahalelerimize rağmen vak'a sayılarımız artış gösteriyor. Çünkü insanlar özellikle mesai sonrasında akraba ve komşu ziyaretlerine hala büyük bir umarsızlıkla devam ediyor. Biz her Pazartesi günü vak'aları hep beraber oturup analiz ediyoruz" diye konuştu.

"İnsanlarımız maske konusunda büyük bir gevşeklik gösteriyor"

Vak'aların kırsal alanlarda daha fazla olduğunu belirten Çakır, "Vak'aların yaklaşık yüzde 38'i kırsal nüfustan kaynaklanıyor. Bakıyoruz ki 70 yaşındaki, 80 yaşındaki bir amca teyze dışarıyla hiçbir alakası yok pazara gitmemiş şehre gelmemiş, ilçeye inmemiş. Bu adamcağız virüsü nasıl aldı? Yeğeni, oğlu, gelini, komşusu ziyarete geldi. Birde insanlarımız maskeyi sanki dışarıda takılacak bir aletmiş gibi algılıyor. Arkadaşlar maske, evet kendi evimize girdiğimizde sürekli maske takmak zor ama bunu çıkartmamamız lazım. Maalesef insanlarımız kamuoyunun önünden ayrıldıktan sonra maske konusunda büyük bir gevşeklik gösteriyor. Akraba ziyaretlerinde maskeyi gereksiz görüyor. Bütün bunlarda birleşince maalesef sayılarımızda tüm Türkiye de olduğu gibi artıyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi
Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi
Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi

Nurullah Çakır, Koronavirüs, Kastamonu, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi - Son Dakika


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