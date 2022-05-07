Son dakika haberleri! Kastamonu'da yangınzede aileler yenilenen evlerine kavuştu - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde evleri yanan iki aileye onarılan evleri teslim edildi.

Çay Mahallesi'nde geçen yıl yangında hasar gören Ali Osman Demir ve Hüseyin Çıra'ya ait evler, Araç Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri tarafından onarıldı.

Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, yenilenen evlerin anahtarını ailelere teslim etti. Ailelere, hayırseverler tarafından alınan beyaz eşyalar da verildi.

Yangınzede aileler, katkılarından dolayı Kaymakam Osman Sak, Belediye Başkanı Sarıkaya ve hayırseverlere teşekkür etti.