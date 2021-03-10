Son dakika haberleri... Kastamonu'da yolcu taşımacılığı ve otogarlardaki restoranlarla ilgili düzenleme - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan otobüslerin normal kapasitede yolcu taşımasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

HES kodu uygulamasının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Otogarlardaki restoranlarla ilgili de bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz otogar terminal binasında bulunan lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi yerlerin, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla 1 Aralık 2020 tarihli ve 117'nolu ve 3 Mart 2021 tarih ve 2021/13'nolu kararlarımızla getirilen açılış ­kapanış saatlerine bağlı olmaksızın ilimizin çok yüksek riskli iller arasında olmaması şartıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine karar verilmiştir."

Alınan kararlara uyulmaması durumunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağına işaret edildi.