Son dakika haberleri: KASTAMONU - (DRONE) Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Arama kurtarma çalışmaları AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı