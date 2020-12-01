Son dakika haberleri: KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Polislerin trafik denetimleri KASTAMONU - Samsun , Amasya , Çorum , Sinop ve Kastamonu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak

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