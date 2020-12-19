Son dakika haberleri! KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Sokak ve caddeler

Polis ekiplerinin denetimleri

Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik bulunuyor. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.