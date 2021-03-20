Son dakika haberleri... Kastamonu Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kastamonu Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı
20.03.2021 13:27
Gelen son dakika haberine göre Kastamonu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara hafta sonu zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Kastamonu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara hafta sonu zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 118,23 vaka görülen kentte Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mutasyonlu virüsün yayılımıyla vaka sayısının çok yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.
Dışarıdaki hareketliliğin azaltılması, evlerde ve tüm kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması istenen açıklamada, hafta sonu zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.
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