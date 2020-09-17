Son dakika haberleri! Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, görevine devam etmek için beraatini istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, görevine devam etmek için beraatini istedi

Son dakika habere göre İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra, devlet kurumlarına itaatsizlikten aldığı 1,5 yıl kamu görevinden men cezasına yaptığı itirazı görüşen Yüksek Mahkemede İspanyol devletini suçlayarak beraatini istedi.

Son dakika haberleri! Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, görevine devam etmek için beraatini istedi, System.String[]

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra, devlet kurumlarına itaatsizlikten aldığı 1,5 yıl kamu görevinden men cezasına yaptığı itirazı görüşen Yüksek Mahkemede İspanyol devletini suçlayarak beraatini istedi.

İspanya'da Nisan 2019'da yapılan erken genel seçim döneminde, devlet kurumlarında propaganda yasağına uymayan Torra, Merkez Seçim Kurulunun talimatına rağmen Katalonya başkanlık binasına astırdığı "tutuklu ve yurt dışına giden Katalan siyasetçilere destek veren" pankartını kaldırmamıştı.

"Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmaması nedeniyle Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince aralık ayında 1,5 yıl kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası alan Torra, milletvekilliği düşürülse de Yüksek Mahkemeye itiraz ederek, Katalonya özerk yönetim hükümet başkanlığı görevinden istifa etmemişti.

Yüksek Mahkemede görülen itirazı için Madrid'e gelen Torra, yaklaşık bir saat kaldığı mahkemede, "İspanyol devletini, Katalan siyasetçilerden intikam almakla" suçladı.

Torra, tutuklu ve yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek vermek için ayrılıkçı Katalan siyasi partiler tarafından sembolleştirilen sarı kurdele ve söz konusu pankartı, "ifade özgürlüğü" olarak savundu.

Torra, mahkeme çıkışında yaptığı konuşmada, "İspanya Devleti beni görevden alarak mutlak sorumsuzluk noktasına ulaşırsa, tek bir suçlu olacaktır, o da kendisi. Katalonya parlamentosunun egemenliğini hiç kimse bir milimetre bile kısıtlayamaz." dedi.

Katalonya başkanının cezası beklendiği gibi Yüksek Mahkeme tarafından onanırsa, Torra, İspanya demokrasi tarihinde görevdeyken men cezası alan ilk özerk yönetim başkanı olacak.

Katalonya'da süreç

Katalonya'da ilk 9 Kasım 2014'te, ardından 1 Ekim 2017'de İspanya devleti tarafından yasa dışı ilan edilen ve hiçbir hukuki geçerliliği olmayan iki bağımsızlık yanlısı referandum yapılmıştı.

Katalonya özerk parlamentosu 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık kararı alınca, anayasanın 155. maddesini uygulayan dönemin sağ görüşlü İspanyol hükümeti, Katalonya'nın özerklik haklarını merkezi hükümete devretmişti. Katalonya'da yapılan erken yerel seçimlerin ardından Haziran 2018'de Quim Torra'nın Katalonya Özerk Hükümet Başkanı seçilmesiyle özerklik hakları tekrar Katalonya'ya verilmişti.

Katalonya'daki 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumundan dolayı "isyana teşvik" suçuyla 9 Katalan siyasetçi 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı. Eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve bazı Katalan bakanlar ise İspanyol adaletinden kaçarak, yurt dışına gitmişti.

İspanya sınırları içinde hakkında arama ve tutuklama kararı olan Puigdemont ile iki eski özerk hükümet üyesi Antoni Comin ve Clara Ponsati Avrupa parlamenteri olarak görev yapıyor.

Katalonya, İspanya, Hükümet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, görevine devam etmek için beraatini istedi - Son Dakika

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