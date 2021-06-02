Katar'ın başkenti Doha'da 8 Haziran'da yapılması planlanan Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı bir hafta sonraya bırakıldı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının Katar'ın talebi üzerine 15 Haziran'a ertelendiğini belirtti.

Zeki, toplantı için gerekli hazırlıklara başlandığını aktardı.

Katar'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.