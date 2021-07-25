Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Al Sani, 18 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Reisi ile bir araya geldi.

Görüşmede Reisi, komşularla ilişkilerin yeni hükümetin önceliği olacağını belirterek, bölgedeki istikrarsızlığın köklerinin dışarıda aranması gerektiğini ifade etti.

Reisi, "Kalıcı güvenlik ve istikrar, bölge ülkelerinin karşılıklı siyasi güveni tesis etmeleri ve yabancıların müdahalesine karşı çıkmaları ile mümkündür." dedi.

Al Sani de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin selamını Reisi'ye ileterek, İran ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Al Sani'nin Tahran'daki temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de iki ülke arasındaki küresel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.