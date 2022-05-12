Son dakika haberleri | Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine sert tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine sert tepki

12.05.2022 17:16
Son dakika haberleri | Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine sert tepki

Son dakika haberi... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile cinayetiyle ilgili faillerin cezalandırılması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma bu cinayete çifte standartla yaklaşılmaması çağrısında bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile cinayetiyle ilgili faillerin cezalandırılması gerektiğini belirterek, uluslararası topluma bu cinayete çifte standartla yaklaşılmaması çağrısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Al Sani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, Filistinli kadın gazeteci Ebu Akile'nin dün görevi sırasında İsrail güçlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Katar Emiri Al Sani, "Şirin Ebu Akile'nın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Bu menfur suçları işleyenler cezalandırılmalı ve dünya bu olaya çifte standartla yaklaşmamalı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de "Şirin Ebu Akile Hanım'ın şehadeti dolayısıyla ailesine, Al Jazeera'ya ve Katar Emiri'ne taziyelerimi sunuyorum. Bu işlenen suçlar, Siyonist rejimin güvenliğini sağlayamayacak aksine bu rejime karşı halkların nefretini daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "PRESS (basın)" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Al Jazeera, İsrail, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine sert tepki - Son Dakika


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