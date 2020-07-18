Son dakika haberleri: Katedral yangınında kundaklama şüphesi - Son Dakika

Fransa'da savcılık Nantes Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili kundaklama soruşturması başlattı.

Fransa'nın Nantes kentindeki savcılık, Nantes Katedrali olarak da bilinen Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Nantes savcısı Pierre Sennes, yağının 3 farklı noktada başladığını bu nedenle kundaklama şüphesi olduğunu ifade etti. En az 60 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının saatler sonra kontrol altına alındığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame'den sonra, Nantes'in kalbindeki Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali alevler içinde. Bu Gotik hazineyi kurtarmak için tüm riskleri alan itfaiyecilerimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Nisan 2019'da başkent Paris'in simge yapılarından Notre Dame Katedrali'nin restorasyon yapılan bölümünde yangın çıkmıştı. Yangın sonucu katedralin kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü.

(İHA)