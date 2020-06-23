Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062259
|-1,01
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056892
|-0,25
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190192
|-0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032980
|-0,20
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,383022
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,939010
|-0,47
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029110
|-0,10
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019595
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090682
|-1,31
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087878
|-0,87
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047365
|-0,83
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,898664
|-0,31
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,250741
|-0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,382622
|-1,54
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092348
|-0,19
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,183214
|-0,11
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,484534
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,650358
|-0,13
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,862391
|-0,05
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038169
|-0,02
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020525
|-0,01
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,635835
|-0,01