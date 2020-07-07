Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593896 -0,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235823 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843929 -0,23 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,788479 -0,21 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032976 -0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,522021 -0,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092459 -0,17 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033164 -0,10 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036599 -0,06 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027122 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025220 -0,09 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020530 -0,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019275 -0,04 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,866677 -0,01 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055400 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)