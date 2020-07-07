Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593896
|-0,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235823
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843929
|-0,23
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,788479
|-0,21
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032976
|-0,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,522021
|-0,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092459
|-0,17
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033164
|-0,10
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,036599
|-0,06
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,027122
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025220
|-0,09
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020530
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019275
|-0,04
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,866677
|-0,01
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055400
|-0,01