En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,29 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,14 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095503 -1,31 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,095860 -1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 122,829233 -1,14 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,266024 -1,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080572 -0,96 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,560674 -0,95 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041007 -0,93 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170033 -0,93 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100085 -0,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044514 -0,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

