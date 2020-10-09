Son dakika: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,68 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,58 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,55 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,114844 -0,68 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582124 -0,58 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089168 -0,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231374 -0,48 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 61,723748 -0,41 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,973429 -0,40 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,565990 -0,37 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,396086 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079612 -0,36 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040511 -0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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