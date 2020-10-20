Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

20.10.2020 14:07
Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073793 -0,71 İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073793 -0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088059 -0,48
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044950 -0,45
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059651 -0,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,979935 -0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035614 -1,52
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009335 -0,97
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083298 -0,90
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042604 -0,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,668641 -0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099668 -1,88
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 128,962057 -1,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080333 -1,46
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108261 -1,15
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054395 -0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035465 -1,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,929056 -0,70
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021853 -0,40
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,387443 -0,27
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024845 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,975121 -0,66
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,242301 -0,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,855031 -0,63
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,015911 -0,62
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064066 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133889 -0,68
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067989 -0,67
Deniz Port. Altın Fonu 0,058643 -0,67
TEB Portföy Altın Fonu 0,113917 -0,67
Ak Portföy Altın Fonu 0,107881 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

En Fazla Kaybettiren Fonlar, Borçlanma Araçları Fonları, Yatırım Fonları, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi
Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler         
14:48
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler         
13:53
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi         
13:02
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 15:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei