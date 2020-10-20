Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073793 -0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088059 -0,48 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044950 -0,45 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059651 -0,29 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,979935 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035614 -1,52 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009335 -0,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083298 -0,90 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042604 -0,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,668641 -0,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099668 -1,88 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 128,962057 -1,67 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080333 -1,46 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108261 -1,15 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054395 -0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035465 -1,37 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,929056 -0,70 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021853 -0,40 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,387443 -0,27 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024845 -0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,975121 -0,66 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,242301 -0,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,855031 -0,63 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,015911 -0,62 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064066 -0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,133889 -0,68 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067989 -0,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,058643 -0,67 TEB Portföy Altın Fonu 0,113917 -0,67 Ak Portföy Altın Fonu 0,107881 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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