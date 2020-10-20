Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,073793
|-0,71
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088059
|-0,48
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044950
|-0,45
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059651
|-0,29
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,979935
|-0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035614
|-1,52
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009335
|-0,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083298
|-0,90
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042604
|-0,86
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,668641
|-0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,099668
|-1,88
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|128,962057
|-1,67
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,080333
|-1,46
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,108261
|-1,15
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054395
|-0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035465
|-1,37
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,929056
|-0,70
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021853
|-0,40
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,387443
|-0,27
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,024845
|-0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,975121
|-0,66
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,242301
|-0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,855031
|-0,63
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,015911
|-0,62
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064066
|-0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,133889
|-0,68
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067989
|-0,67
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058643
|-0,67
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113917
|-0,67
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107881
|-0,67
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi