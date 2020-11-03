En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,44 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,35 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037432 -0,44 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025945 -0,35 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049318 -0,29 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 118,607801 -0,21 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,453649 -0,14 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,806823 -0,12 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227817 -0,11 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,724677 -0,11 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251366 -0,10 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,869161 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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