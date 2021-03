En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 136,665198 -1,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,085541 -1,20 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,098102 -1,13 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038027 -1,03 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,502049 -0,86 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 721,719715 -0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028527 -0,68 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,798276 -0,60 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,175076 -0,59 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060944 -0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

