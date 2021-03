En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,693269 -1,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053946 -1,18 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,434074 -1,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,615461 -0,98 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,142242 -0,93 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039115 -0,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077190 -0,89 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,693551 -0,88 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120972 -0,67 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,867773 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

