Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,25 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,109401
|-2,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045596
|-2,25
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,105401
|-2,13
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,926676
|-1,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,405874
|-1,61
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,032642
|-1,58
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,053413
|-1,51
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,868600
|-1,41
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127632
|-1,37
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065005
|-1,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi