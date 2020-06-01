Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074608 0,57 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050599 0,39 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,511539 0,38 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035909 0,35 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,622401 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007298 4,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035195 0,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069601 0,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018166 0,55 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,008465 0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 95,560200 2,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,054358 2,11 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027049 1,38 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043873 1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085662 1,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 105,433582 0,78 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,163093 0,59 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,133695 0,53 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111879 0,43 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020079 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,995482 0,78 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,613603 0,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050779 0,57 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,985038 0,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,483996 0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,452208 1,87 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,980032 0,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053923 0,61 HSBC Portföy Altın Fonu 3,220983 0,60 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031798 0,59 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057966 0,07 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,112517 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,805182 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,061447 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,250359 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)