Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 706,458225 0,85 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067726 0,76 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054619 0,38 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,776092 0,31 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,237117 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042097 0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077767 0,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039705 0,21 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009324 0,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022776 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,861326 0,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090612 0,44 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,371002 0,22 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,176523 0,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034237 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030624 0,49 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,300980 0,40 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,065765 0,23 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,210709 0,21 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023823 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060999 0,98 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,184456 0,95 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,885433 0,90 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,783116 0,85 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026906 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,382672 1,13 HSBC Portföy Altın Fonu 3,889949 0,96 İş Portföy Altın Fonu 0,050159 0,95 Deniz Port. Altın Fonu 0,055847 0,94 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038316 0,94 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058926 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,094002 0,07 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,130542 0,07 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,670200 0,07 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062384 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)