Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|706,458225
|0,85
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,067726
|0,76
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,054619
|0,38
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,776092
|0,31
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,237117
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042097
|0,81
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077767
|0,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039705
|0,21
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009324
|0,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022776
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,861326
|0,85
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,090612
|0,44
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,371002
|0,22
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,176523
|0,12
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034237
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030624
|0,49
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,300980
|0,40
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,065765
|0,23
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,210709
|0,21
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023823
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060999
|0,98
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,184456
|0,95
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,885433
|0,90
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,783116
|0,85
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026906
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,382672
|1,13
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,889949
|0,96
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050159
|0,95
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055847
|0,94
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038316
|0,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058926
|0,07
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,094002
|0,07
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,130542
|0,07
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,670200
|0,07
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062384
|0,07