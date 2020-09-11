Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061573 0,40 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036108 0,34 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574917 0,26 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026143 0,20 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083659 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043248 0,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022658 0,35 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,055533 0,18 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,688971 0,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,425202 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,934007 1,09 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077953 1,03 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039836 1,00 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,149894 0,97 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 2,73 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 1,04 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033738 0,39 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,488307 0,38 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,194834 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 1,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 1,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,178474 0,79 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800295 0,73 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,995686 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,038877 0,63 TEB Portföy Altın Fonu 0,110347 0,63 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129176 0,62 İş Portföy Altın Fonu 0,050789 0,62 Deniz Port. Altın Fonu 0,056541 0,62 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,004471 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,137830 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059299 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,674340 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 99,538671 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı! Kaleci yakın mesafeden topu kornere çeldi

Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi

Beyrut Limanı'nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu

ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi

Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş

Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı

Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar

Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!