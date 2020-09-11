Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061573
|0,40
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036108
|0,34
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574917
|0,26
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026143
|0,20
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,083659
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043248
|0,73
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022658
|0,35
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,055533
|0,18
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,688971
|0,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,425202
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,934007
|1,09
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077953
|1,03
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039836
|1,00
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,149894
|0,97
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106111
|0,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033340
|2,73
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,747653
|1,04
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033738
|0,39
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,488307
|0,38
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,194834
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,748191
|1,96
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,930004
|1,02
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,178474
|0,79
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,800295
|0,73
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,995686
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038877
|0,63
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110347
|0,63
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129176
|0,62
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050789
|0,62
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056541
|0,62
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,004471
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,137830
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059299
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,674340
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|99,538671
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi