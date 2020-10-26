Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054438
|2,42
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048963
|2,33
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110240
|2,32
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112000
|2,12
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,101663
|2,09
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035893
|1,95
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,038778
|1,92
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043064
|1,91
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,190653
|1,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,681497
|1,88
- Kaynak: AA
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