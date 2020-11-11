Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,408641
|1,23
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,870427
|0,80
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,062777
|0,78
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,444400
|0,78
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040440
|0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009865
|3,54
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,609827
|0,82
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025342
|0,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,087874
|0,51
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,150916
|0,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,587022
|4,12
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091739
|3,90
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046469
|3,80
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,088773
|2,36
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|103,640684
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,483086
|1,41
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,055422
|1,27
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,196758
|1,17
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,140117
|1,14
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,314418
|1,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,455103
|1,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,030822
|0,86
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,439701
|0,70
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,032005
|0,62
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,184820
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,423245
|0,70
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,526698
|0,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,159113
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,025848
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,620033
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060479
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,876535
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,447641
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi