Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044744 1,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074609 1,30 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066640 1,00 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,599675 0,95 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039920 0,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009145 2,96 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,665803 1,93 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043560 1,50 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035778 1,36 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042610 1,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,103082 2,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112899 2,19 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,049987 2,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039898 2,04 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113036 1,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,007602 1,75 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,327352 1,56 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,109234 0,89 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,371655 0,75 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,024939 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,891601 1,07 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,187140 1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061782 0,96 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,795504 0,94 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,974188 0,93 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,038632 1,14 İş Portföy Altın Fonu 0,050652 1,08 TEB Portföy Altın Fonu 0,109761 1,08 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065535 1,07 Ak Portföy Altın Fonu 0,104008 1,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,621391 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060615 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,883121 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,028177 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,878468 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı

Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış

Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek

Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz

Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı

Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor

Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi