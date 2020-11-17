Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044744
|1,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074609
|1,30
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066640
|1,00
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,599675
|0,95
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039920
|0,84
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009145
|2,96
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,665803
|1,93
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043560
|1,50
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035778
|1,36
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042610
|1,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,103082
|2,19
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112899
|2,19
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,049987
|2,12
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039898
|2,04
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113036
|1,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,007602
|1,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,327352
|1,56
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109234
|0,89
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,371655
|0,75
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,024939
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,891601
|1,07
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,187140
|1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061782
|0,96
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,795504
|0,94
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,974188
|0,93
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038632
|1,14
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050652
|1,08
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109761
|1,08
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065535
|1,07
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104008
|1,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,621391
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060615
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,883121
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,028177
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,878468
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi