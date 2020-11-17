Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

17.11.2020 15:27
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0447441,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0746091,30
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0666401,00
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,5996750,95
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0399200,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0091452,96
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,6658031,93
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0435601,50
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0357781,36
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0426101,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1030822,19
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1128992,19
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0499872,12
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0398982,04
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1130361,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,0076021,75
Tacirler Portföy Değ. Fon3,3273521,56
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1092340,89
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3716550,75
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0249390,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8916011,07
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1871401,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0617820,96
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7955040,94
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9741880,93
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0386321,14
İş Portföy Altın Fonu0,0506521,08
TEB Portföy Altın Fonu0,1097611,08
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0655351,07
Ak Portföy Altın Fonu0,1040081,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6213910,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0606150,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8831210,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0281770,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8784680,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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