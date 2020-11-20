Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,067376 0,82 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040384 0,81 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027281 0,80 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,223822 0,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,606028 0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,211663 1,79 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,310013 1,12 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,197980 0,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,124944 0,56 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,186202 0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,626221 4,09 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053469 4,01 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105718 3,92 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,047409 2,56 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,193663 2,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,039318 3,34 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,367691 2,04 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,348418 1,95 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,590693 1,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,012409 1,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,263562 0,92 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,209972 0,61 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,192279 0,49 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019276 0,08 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,635614 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060684 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,029385 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,879440 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,163448 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,885200 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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