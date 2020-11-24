Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,075999
|3,12
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|756,638444
|3,02
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045530
|2,67
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,745104
|2,44
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,733649
|2,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009488
|3,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024501
|3,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084005
|2,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042973
|2,50
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036029
|2,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,040920
|3,87
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051145
|3,32
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,103396
|3,26
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113254
|2,89
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,079002
|2,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,112744
|3,12
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,393709
|2,55
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,110676
|2,07
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,624909
|0,78
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,070831
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031001
|3,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,013579
|2,57
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,279106
|2,51
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028939
|2,35
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,184409
|1,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038527
|2,10
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109482
|2,05
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128747
|2,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065354
|2,04
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103746
|2,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,165233
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,030994
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,888030
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060777
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,690214
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi