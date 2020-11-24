Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075999 3,12 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 756,638444 3,02 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045530 2,67 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,745104 2,44 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,733649 2,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009488 3,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024501 3,07 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084005 2,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042973 2,50 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036029 2,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,040920 3,87 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,051145 3,32 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,103396 3,26 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113254 2,89 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,079002 2,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,112744 3,12 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,393709 2,55 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110676 2,07 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,624909 0,78 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,070831 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031001 3,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,013579 2,57 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,279106 2,51 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028939 2,35 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,184409 1,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,038527 2,10 TEB Portföy Altın Fonu 0,109482 2,05 Garanti Portföy Altın Fonu 0,128747 2,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065354 2,04 Ak Portföy Altın Fonu 0,103746 2,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,165233 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,030994 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,888030 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060777 0,04 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,690214 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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