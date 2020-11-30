En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238860 0,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,603780 0,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,847507 0,23 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,191823 0,22 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,258284 0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,944698 0,15 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,215776 0,15 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,959564 0,15 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,282828 0,14 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,706573 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı

13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti

Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler

Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş

EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek

Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor