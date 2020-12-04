Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079044 1,03 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046953 0,83 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068638 0,81 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,227794 0,79 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041118 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044682 1,73 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010115 1,29 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,855377 0,98 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043947 0,74 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,204074 0,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,226985 1,12 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,826260 1,10 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042799 1,06 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117993 1,01 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,208546 0,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,193905 2,20 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,112890 0,75 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,552619 0,65 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,416489 0,55 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,025274 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,878380 1,63 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180675 1,62 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,785682 1,47 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,962009 1,39 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061185 1,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,103313 1,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,109090 1,64 Garanti Portföy Altın Fonu 0,128407 1,63 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038318 1,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065057 1,62 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,035225 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,625401 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061025 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,884136 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023164 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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