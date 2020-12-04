Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079044
|1,03
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046953
|0,83
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068638
|0,81
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,227794
|0,79
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041118
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044682
|1,73
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010115
|1,29
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,855377
|0,98
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043947
|0,74
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,204074
|0,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,226985
|1,12
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,826260
|1,10
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042799
|1,06
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117993
|1,01
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,208546
|0,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,193905
|2,20
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112890
|0,75
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,552619
|0,65
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,416489
|0,55
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025274
|0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,878380
|1,63
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,180675
|1,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,785682
|1,47
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,962009
|1,39
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061185
|1,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103313
|1,69
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109090
|1,64
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128407
|1,63
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038318
|1,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065057
|1,62
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,035225
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,625401
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061025
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,884136
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023164
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi