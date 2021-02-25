En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,903789 4,09 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,101522 4,08 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012410 3,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,107252 2,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 137,720117 2,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,724528 2,87 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,080028 2,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,053400 2,54 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037899 2,47 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084985 2,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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