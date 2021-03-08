En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,94 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013607 3,74 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028514 2,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,084231 2,75 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,110183 2,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 135,420765 2,46 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,160493 1,96 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084050 1,89 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037401 1,83 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,044532 1,52 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,087556 1,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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