Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,66 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,854000 1,78 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,295290 1,67 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,984514 1,66 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,625608 1,42 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041841 1,41 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,839821 1,35 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032642 1,25 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,309235 1,19 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097882 1,16 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 82,744155 1,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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