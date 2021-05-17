Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,069449
|1,55
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,053744
|1,02
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,061887
|0,78
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048989
|0,74
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,006836
|0,65
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101378
|0,65
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|797,784820
|0,59
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,793596
|0,54
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,458636
|0,49
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,179981
|0,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi